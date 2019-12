Eind aan dure schoolboeken

De Consumentenbond, die samen met oudervereniging Ouders & Coo het afgelopen jaar actie heeft gevoerd tegen dure schoolboeken, is tevreden.

Het beoogde nieuwe kabinet wil de aanschaf van schoolboeken in het voortgezet onderwijs laten lopen via de scholen, zoals dit ook al jaren in het basisonderwijs is geregeld. Door scholen verantwoordelijk te maken voor de aanschaf en distributie van schoolboeken gaat ook hier het principe gelden dat wie betaalt ook bepaalt. Scholen zullen dan minder snel boeken voorschrijven die duurder zijn dan noodzakelijk of nooit gebruikt worden.

Handtekeningen

De Consumentenbond heeft de afgelopen jaren intensief actie gevoerd tegen te dure schoolboeken, daarbij ondersteund door meer dan 8.000 handtekeningen van ouders. Overigens is Nederland een van de weinige landen binnen Europa die nog niet voldoen aan internationale afspraken over het kosteloos aanbieden van basis- en voortgezet onderwijs.

