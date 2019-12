Mars staakt kinderreclame

De maatregel betekent concreet dat tv- en radioreclames voor Mars, Snickers, Bounty en Milky Way rondom kinderprogramma’s worden stopgezet. Ook beëindigt Mars de marketing-acties via onder meer internet, sms en jeugdbladen. De Consumentenbond pleit al jaren voor een verbod op reclame voor ongezonde voeding op tijden dat kinderen tv kijken. Ook wil de bond dat er bij ongezond voedsel een eind komt aan spaaracties (flippo’s, stickers, figuurtjes etc) en de inzet van kinderidolen.

Te dik

Mars is tot het besluit gekomen door toenemende ongerustheid van ouders en diverse organisaties. Het aantal te dikke kinderen van 4 tot 15 jaar is de afgelopen tien jaar verdubbeld. Inmiddels is 14% van de jongens en 17% van de meisjes te dik. De Consumentenbond kan deze cijfers niet los zien van de enorme hoeveelheid reclame voor ongezond eten en drinken.

Lees ook:

Dossier Kinderreclame