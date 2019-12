Wensen patiënt bij zorg hartfalen onvoldoende gehonoreerd

Hartfalen was één van de acht aandoeningen waarover wij in 2005 en 2006 publiceerden. In overleg met patiënten en hun organisaties hebben wij criteria opgesteld die wij als etalage-plus informatie hebben aangeduid. Een belangrijk aspect dat steeds uit deze onderzoeken naar voren komt is de organisatie van de zorg. Bij hartfalen hebben wij toen al geadviseerd om voor de continuïteit van de zorg twee gespecialiseerde verpleegkundigen in te schakelen.

