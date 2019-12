Expert gaat typenummers vermelden

Begin januari heeft de Consumentenbond Expert aangesproken op haar reclame-uitingen. Daarin ontbreken typenummers van bijvoorbeeld televisies en computers, waardoor consumenten niet kunnen zien om welk product het precies gaat.

Oordeel

Wie niet weet welk product het is, heeft niet de informatie om een goed oordeel te kunnen vellen. Zo kun je (bijvoorbeeld via internet) niet de prijs vergelijken. Ook kan je niet in het onderzoek van de bond bekijken hoe het product kwalitatief scoort.

Expert heeft nu schriftelijk beloofd om met ingang van week 9 in de brochures, advertenties en op internet wel typeaanduidingen te gaan vermelden.



Lees ook

Dossier televisies