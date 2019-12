Tips voor ‘gezond’ frituren

Zelfgemaakte friet is niet alleen lekkerder, maar als je een paar simpele tips in acht neemt ook gezonder dan patat van de gemiddelde snackbar. Gebruik frituurolie of vloeibaar frituurvet. Dat bevat vooral onverzadigd vet, en dat verlaagt het cholesterolgehalte in het bloed. Dit in tegenstelling tot verzadigd vet en het schadelijk transvet. Vervang het vet als het sterk ruikt, donker van kleur wordt of walmt. Doorgaans kan je in het frituurvet 5 tot 7 keer bakken. Zorg er ook voor dat het vet heet genoeg is. Bij patat is dat 170 tot 180 graden. Is de temperatuur lager, dan neemt de friet onnodig veel vet op. Friteuses

De Consumentenbond deed ook onderzoek naar friteuses. De Princess 2626 verdient met zijn gunstige prijs-kwaliteit verhouding (€ 27) het predikaat ‘Beste Koop’. Het onderzoek bracht ook belangrijke minpunten aan het licht. Drie friteuses worden aan de buitenkant erg heet, bij het deksel en het handvat kan de temperatuur oplopen tot 90 graden. En bovendien halen veel friteuses de ingestelde temperatuur niet. Meer informatie:

