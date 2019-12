Muziekliefhebbers levenslang vast aan iPod

Steeds meer consumentenorg anisaties in Europese landen zijn in actie gekomen tegen Apple, die met zijn zeer populaire muziekwinkel iTunes en zijn eveneens populaire muziekspeler iPod in de ogen van de Consumentenbond aan gedwongen winkelnering doet. Liedjes gekocht bij iTunes zijn namelijk alleen via een iPod af te spelen, niet via een andere muziekspeler.

Klacht

De bond gaat twee acties ondernemen. Bij de kartelpolitie NMa kaart de bond de zaak aan vanwege “misbruik van aanmerkelijke marktmacht”. Bij de toezichthouder de Consumentenautoriteit vanwege overtreding van het consumentenrecht. Als deze partijen aangeven dat Apple inderdaad in strijd met de wet handelt, zal de bond van Apple eisen dat iTunes de liedjes zonder beperkingen levert.

