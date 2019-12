Duisenberg-regeling in Dexia-zaak verbindend verklaard

De uitspraak van het Gerechtshof in de Dexia-zaak om de zogeheten Duisenberg-regeling verbindend te verklaren is goed nieuws voor het overgrote deel van de gedupeerde consumenten. Door deze uitspraak hoeven zij geen jarenlange juridische strijd aan te gaan. Gedupeerden die wel willen procederen , kunnen door middel van een opt-out aangeven niet in te stemmen met de regeling. De uitspraak is tenslotte goed nieuws voor degenen die hun restschuld hebben betaald, maar zich nog niet hadden gemeld. Dexia is door de uitspraak verplicht iedereen voor wie de verbindend verklaring gevolgen heeft te benaderen en hun uit de Duisenberg-regeling voortvloeiende vergoeding uit te betalen.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft vandaag uitspraak gedaan in de Dexia-zaak. In het kader van de WCAM (Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade) hadden Dexia, de stichting Leaseverlies, de stichting Eegalease, de Vereniging van Effectenbezitters en de Consumentenbond gezamenlijk het verzoek gedaan om de zogeheten Duisenberg-regeling verbindend te verklaren. Het Hof heeft de Duisenberg-regeling grondig bekeken en geoordeeld dat het een redelijke regeling is. Voor de meeste gedupeerden komt de regeling er kortweg op neer dat tot tweederde van de overgebleven restschuld wordt kwijtgescholden.

De Consumentenbond is tevreden met de uitspraak. Het is een redelijke regeling voor veel gedupeerden. Zij hoeven door de regeling geen jarenlange juridische strijd meer aan te gaan om geld terug te krijgen.

Niemand wordt gedwongen in zee te gaan met de Duisenberg-regeling. Wijkt de situatie door persoonlijke omstandigheden af van die van een gemiddelde gedupeerde, dan kan een consument kiezen voor opt-out. Een opt-out brief naar de door het Gerechtshof aangewezen notaris (notaris Kielstra in Den Haag) is voldoende om alsnog te gaan procederen. De Consumentenbond adviseert consumenten om deze stap goed te overwegen en alleen te procederen als ze een sterke zaak denken te hebben. Er wacht consumenten mogelijk een langdurige, kostbare en zware juridische strijd waarvan de uitkomst onzeker is.

Tot slot is een waarschuwing op zijn plaats. Er zijn diverse juridische hulpverleners die zich op de aandelenleasemarkt hebben gestort. Niet alle hulpverleners hebben een gedegen organisatie en voldoende kennis in huis om een goede procedure te voeren.

Lees ook

Duurzaam sparen en beleggen

Spaarrekeningen