Consumenten eindelijk beschermd tegen 0900-ellende

De Tweede Kamer heeft dinsdag 23 januari de Telecomwet aangepast. Voor consumenten zijn belangrijke veranderingen doorgevoerd. Een voorbeeld is het compenseren van mensen die schade hebben opgelopen door zogenaamde webdialers. Dat zijn programmatjes die via internet worden verspreid en er stiekem voor zorgen dat mensen met een inbelverbinding via een peperduur 0900-nummer internetten. Zij moeten nu automatisch het geld terugkrijgen van hun telefoonbedrijf.

Helpdesk

Verder wil de politiek voorkomen dat mensen, die lang in de wacht staan bij een helpdesk met een 0900-nummer, een torenhoge rekening krijgen. De Tweede Kamer eist dat mensen pas hoeven te betalen vanaf het moment dat ze daadwerkelijk iemand aan de lijn krijgen. De minister van Economische Zaken heeft nu de opdracht gekregen dat binnen drie maanden te regelen.

