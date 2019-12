NS moet geldterugregeling verruimen

De Consumentenbond wil daarom dat de NS de geldterugregeling voor door vertraging getroffen reizigers verruimt. Ook moeten de oorzaken van het telkens niet halen van de normen onderzocht worden. De grenzen voor terugbetaling moeten bij 20 en 45 minuten komen te liggen (is nu 30 en 60 minuten). Hiermee onderstreept de Consumentenbond het belang dat reizigers op tijd hun bestemming moeten kunnen bereiken.

Klanttevredenheid toegenomen

Het algemene klantoordeel over het reizen per trein is wel met één procentpunt gestegen naar 68%. Positief is ook de duidelijke verbetering van het klantoordeel over de sociale veiligheid. Gemiddeld waardeerde 74% van de reizigers dit in 2006 met het cijfer 7 of meer, tegen 71% in 2005.