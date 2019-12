Slagingscijfers operaties op internet

Voor het eerst gaat het ministerie van Volksgezondheid slagingscijfers van operaties openbaar maken. De kwaliteit van operaties wordt vanaf februari 2007 inzichtelijk gemaakt via kiesbeter.nl. De Consumentenbond pleit al twee jaar voor meer transparantie over ziekenhuiszorg. De consument heeft recht op eerlijke en onafhankelijke informatie over de kwaliteit van ziekenhuiszorg. Zodat hij de mogelijkheid krijgt een goede keuze te maken naar welk ziekenhuis hij wil gaan voor de behandeling die nodig is. Behoefte

Tot nu toe is er erg weinig informatie voor het publiek als gaat om de uitkomsten van de kwaliteit. Hoe effectief is een behandeling nu echt? Meer dan 80% van de consumenten geeft in onderzoek van de Consumentenbond aan deze informatie van zeer groot belang te vinden. De bond juicht de transparantie over de slagingscijfers van operaties dan ook toe en roept op om tempo te maken met meer keuze-informatie voor consumenten over de kwaliteit van de ziekenhuizen.

