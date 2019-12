Beleggingsverzekeringen: verzekeraars op ramkoers

Als de consument dan nog ontevreden is of een klacht heeft kan hij naar het klachteninstituut of naar de rechter. De Consumentenbond vindt deze opstelling van verzekeraars zeer teleurstellend. Verzekerden worden op deze manier aan hun lot overgelaten, in plaats van dat verzekeraars hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en samen in kaart brengen wat er nu echt aan de hand is.

De bond had stille hoop op een coöperatieve houding van de kant van verzekeraars, mede omdat op die manier ook voor verzekeraars snel een einde komt aan de golf van negatieve publiciteit. Die coöperatieve houding komt er niet. De bond doet nu een oproep aan de volksvertegenwoordigers om de consumenten niet in de kou te laten staan. Als consumenten het individueel of collectief zelf maar uit moeten zoeken worden zij nog meer op kosten gejaagd.

Beleggingsverzekering: nu even niet!

De commissie De Ruiter vindt dat de consument niet goed genoeg kan weten wat voor soort contract hij aangaat en welke consequenties dat heeft voor een vaak zeer lange periode. Daarom adviseert de Consumentenbond consumenten vooralsnog af te zien van het sluiten van beleggingsverzekeringen, tenzij de consument helder weet wat hij doet.

