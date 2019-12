AFM: waakhond die blaft, maar niet mag bijten

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) mag financiële dienstverleners die de regels overtreden niet met naam en toenaam noemen. Consumenten weten alleen dat er iets mis is, maar niet wie het betreft. Zo kan de consument niet kiezen met wie hij nu wel of niet zaken moet doen.

De AFM maakte onlangs bekend dat kredietverleners in bepaalde gevallen onverantwoord te werk gaan. Ze geven te hoge leningen aan consumenten en met hun reclame materiaal is het ernstig mis. Mooi dat de AFM dat constateert. Maar om wie het gaat blijft geheim. En uit de markt komen alleen maar geluiden dat niemand ‘de schoen hoeft aan te trekken, omdat die hem niet past’.

Tweede keer

Het is nu al de tweede keer dat de AFM constateert dat er bepaalde misstanden zijn. Over de beleggingsverzekeringen stelde de AFM vast dat er het nodige fout zit. Nu weer over de kredietverstrekkers. De Consumentenbond heeft tijdens het ontstaan van de Wet financieel toezicht er bij het parlement op aangedrongen dat de AFM man en paard moet kunnen noemen. Banken, verzekeraars en intermediairs hebben zich daar fel tegen verzet; bang om ten onrechte in de hoek te worden gezet. De wetgever heeft het uiteindelijk niet aangedurfd.



De Consumentenbond dringt tijdens de informatie er bij het nieuwe kabinet op aan om de bevoegdheden van de AFM uit te breiden.

