Slechte zorginstellingen met naam en toenaam op internet

Wie wil weten of een ziekenhuis of andere zorginstelling goed of juist onder de maat presteert, kan terecht op internet. Sinds kort staan slecht presterende zorginstellingen met naam en toenaam op de website van de Inspectie Gezondheidszorg De Inspectie is de instantie die de kwaliteit van zorg bewaakt. Alle ziekenhuizen en andere zorgverleners worden bij herhaling onder de loep genomen. Maar het is nieuw dat de Inspectie slecht presterende zorginstellingen publiekelijk aan de schandpaal nagelt. De Consumentenbond is al jaren fervent voorstander van deze openheid omdat dit voor de consument bijdraagt aan een duidelijk en objectief inzicht in de kwaliteit van de geboden zorg. En die informatie is nuttig bij de keuze voor een bepaald ziekenhuis. Bovendien is het voor álle ziekenhuizen en zorginstellingen een stimulans om de kwaliteit van de zorg op orde te houden of te brengen. Openheid van zaken Naast het initiatief van de Inspectie brengt ook de Consumentenbond de kwaliteit van de zorg in kaart. Recent zocht de bond uit welke ziekenhuizen het best en het slechtst scoren bij de behandeling van enkele specifieke aandoeningen. Niet alle ziekenhuizen waren daar blij mee en openheid van zaken werd lang niet altijd gegeven. Nu ook de Inspectie duidelijke publieksinformatie gaat geven, rekent de Consumentenbond op meer transparantie. Lees ook:

Ziekenhuisvergelijker

Verpleeghuizen