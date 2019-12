Stuur ons uw ervaringen met de tandarts

Lag er een onverwacht hoge rekening van de tandarts op uw deurmat? Twijfelt u aan de noodzaak van een tandbehandeling of aan de deskundigheid van een assistent? Of heeft u vragen over de vergoedingen? Laat het ons weten. In het aprilnummer van de Gezondgids geven we antwoord op de meest urgente tandkwesties. Stuur uiterlijk 15 februari 2007 uw vraag of ervaring naar de Consumentenbond, t.a.v. Gezondgids/Tandartsen, Antwoordnummer 2259, 2502 XB Den Haag (postzegel niet nodig), of mail naar gezondgids@consumentenbond.nl.