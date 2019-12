Meerderheid Nederlanders tegen tv-reclame ongezonde voeding

Dat blijkt uit onderzoek van reclamevakblad Adformatie, uitgevoerd door bureau MSI-ACI onder 1600 Nederlanders van vijftien jaar en ouder. De Consumentenbond zal er bij het nieuwe kabinet op aandringen dergelijke reclame te verbieden. In september 2006 heeft de Consumentenbond samen met de Nederlandse Hartstichting aanbevelingen gedaan om kinderen beter te beschermen tegen reclames voor ongezonde voeding.

Het aantal te dikke kinderen van vier tot vijftien jaar is de afgelopen tien jaar verdubbeld. Inmiddels is 14% van de jongens en 17% van de meisjes te dik. Deze cijfers zijn niet los te zien van de enorme hoeveelheid reclame voor ongezond eten en drinken. Sinds anderhalf jaar gelden er speciale – vrijblijvende – gedragsregels voor producenten, maar verbetering is nauwelijks merkbaar. Daarom pleiten de Consumentenbond en de Hartstichting voor vijf concrete maatregelen:

Geen tv-reclame voor ongezonde voeding op tijden dat kinderen tv kijken

Kinderidolen (ook fictieve) alleen inzetten ter promotie van gezonde voeding

Geen voedings- of gezondheidsclaims op een product dat veel vet, suiker of zout

bevat

Geen spaaracties voor kinderen bij ongezonde producten

Een duidelijke definitie voor wat gezond en wat ongezond is

