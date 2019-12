Consumentenbond in bestuur Klachteninstituut

De bond is verheugd dat er nu één loket is voor de consument waar hij terecht kan met klachten en geschillen over alle soorten financiële producten zoals sparen, beleggen, lenen en verzekeren. Voorwaarde voor het in behandeling nemen is wel dat de consument eerst de interne klachtenprocedure van zijn financiële dienstverlener doorlopen heeft en zij er samen niet uit zijn gekomen.

Twee voorwaarden

Aan het aanvaarden van deze bestuurszetels heeft de bond wel twee voorwaarden gekoppeld uit het oogpunt van consumentenbescherming. Wordt daar in 2007 niet aan voldaan, dan zal de Consumentenbond de bestuurszetel weer ter beschikking stellen.

Uitspraken bij geschillen dienen bindend te zijn voor alle aangesloten leden van de brancheorganisaties van banken, verzekeraars en andere financiële dienstverleners;

Er moet een 'nakomingsgarantie' komen om zeker te stellen dat consumenten krijgen waarop zij volgens de uitspraak recht hebben.

Met name voor eventuele financiële gevolgen van een uitspraak moeten alle branche-organisaties ín staan, voor het geval de individuele dienstverlener deze onverhoopt niet zelf nakomt.

