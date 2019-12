Lange rijen voor Casema

Casema heeft in korte tijd 17.000 wanbetalers afgesloten. Dat leidt er toe dat klanten massaal contact zoeken met het kabelbedrijf en Casema deze dagen voor iedereen niet goed bereikbaar is. De Consumentenbond is bezorgd over de actie van Casema. Op de eerste plaats omdat mensen ook onterecht afgesloten kunnen worden, bijvoorbeeld als er een betalingsachterstand is door een administratieve fout van Casema zelf. Zij komen zonder televisie of misschien ook internet en telefonie te zitten, maar kunnen Casema nu wellicht niet snel bereiken. Op de tweede plaats omdat mensen met terechte klachten, bijvoorbeeld over internettelefonie, er nu maar moeizaam doorkomen bij de klantenservice. Geld terug

De Consumentenbond vindt dat Casema verantwoordelijk is voor de gevolgen van de keuze om de wanbetalers tegelijk af te sluiten. Bij Radio West heeft Casema woensdagavond 3 januari in discussie met de Consumentenbond toegezegd geld terug te geven aan mensen die buiten hun schuld problemen ondervinden. De bond houdt in de gaten of Casema deze belofte nakomt.