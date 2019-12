Vroegboeken van vakantie levert voordelen op

Na nieuwjaar gaan veel mensen al nadenken over hun zomervakantie. Bij populaire bestemmingen of accommodaties is het wijs om er snel bij te zijn. Sterker nog, vroeg boeken kan een korting opleveren. Maar de gemiddelde korting van een lastminute is aanzienlijk hoger dan een eventuele vroegboekkorting.

Lastminute

Bij een lastminutereis moet je echter wel flexibel zijn. Je vindt interessante koopjes als de bestemming er niet veel toe doet en je snel kunt vertrekken. Wil je van tevoren zekerheid of perse naar een bepaalde bestemming of accommodatie, dan raadt de Consumentenbond het niet aan.



Overigens zijn lastminutereizen niet altijd goedkoper, omdat toeroperators extra vliegtuigstoelen en logiesaccommodaties inkopen als de vraag groot is. Dat noemen ze ook lastminutes. Maar gemiddeld is de korting dus wel hoger. Tot slot, wat je ook doet, let op het ANVR/SGR logo.

