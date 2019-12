De banken hebben afgesproken dat hypotheken die vanaf 1 januari worden afgesloten, niet groter mogen zijn dan 4,5 keer het bruto jaarinkomen. Tot nu toe waren leningen ter grootte van vijf of zes keer het jaarinkomen niet ongebruikelijk met een te hoge hypotheekschuld tot gevolg. Totale lasten

Om te bepalen hoeveel hypotheek verantwoord is, moet in de ogen van de Consumentenbond worden gekeken naar het gehele financiële plaatje van een huishouden. Alleen op die manier wordt duidelijk wat een verantwoord bedrag is om te lenen. De hoogte daarvan wordt natuurlijk mede beïnvloed door de levensfase en de toekomstplannen. Soms is twee keer het bruto jaarinkomen het maximaal haalbare, in andere situaties kan vijf keer het jaarsalaris nog verantwoord zijn. De nieuwe gedragscode van de banken biedt niet die benodigde flexibiliteit en bescherming, maar maakt het bijvoorbeeld voor starters wel lastiger om een huis te kopen. Lees meer

