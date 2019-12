Consumentenbond opent meldpunt 'Reislokkertjes'

De Consumentenbond opent 28 maart 2007 het meldpunt ‘Reislokkertjes’ en roept consumenten op misleidende of oneerlijke reisaanbiedingen te melden.

Denk hierbij aan reisaanbiedingen met een hele scherpe prijs die bij navraag niet te boeken zijn. Consumenten kunnen hun ervaring melden via reislokkertjes@consumentenbond.nl of door de betreffende advertentie uit krant of tijdschrift gratis toe te sturen aan de Consumentenbond, Antwoordnummer 21001, 2502 VB Den Haag.

Op 1 april 2007 treedt de Code Reisaanbiedingen in werking. Deze code houdt in dat reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen geen reclame meer mogen maken met uitgeklede prijzen, zonder belastingen of toeslagen. Ook is afgesproken niet meer te stunten met ‘goedkope’ aanbiedingen die in werkelijkheid niet te boeken zijn of met andere lokkertjes.

Controleren afspraken

De Consumentenbond pleit al sinds 2004 voor eerlijke prijzen in de reis- en luchtvaartbranche. De bond wil nu een vinger aan de pols houden en controleren of de sector (of de bedrijven) zich aan deze afspraak houdt.