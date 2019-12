Belspellen in strijd met de wet

Belspellen op commerciële televisiezenders in Nederland hebben geen duidelijk promotioneel karakter en zijn daarmee in strijd met de wet. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de meeste bel&win-spellen worden uitgezonden zonder een duidelijk promotioneel karakter.

Belspellen op televisie worden op dit moment gedoogd als ze voldoen aan de gedragscode Promotionele Kansspelen. De Consumentenbond heeft twee dagen lang bij vijf commerciële televisiezenders (RTL 4, RTL 5, SBS6, NET5, Talpa/Tien) alle uitgezonden belspellen (30 programma’s) bekeken en gebeld om te controleren of zij zich houden aan deze gedragscode.

Toezichthouder belspellen

Het onderzoek toont aan dat consumenten onvoldoende worden voorgelicht over de spelregels van het betreffende belspel. Ook mogen presentatoren van belspellen volgens de gedragscode kijkers niet aansporen tot buitensporige deelname. Uit het onderzoek blijkt dat er wel degelijk sprake is van gedrag dat aanzet tot deelname. De Consumentenbond pleit ervoor de gedragscode Promotionele Kansspelen te verankeren in wettelijke regels. Er moet een toezichthouder worden aangewezen die deze regels effectief kan gaan handhaven.