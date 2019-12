Algemene voorwaarden voor huren vaste standplaats aangepast

Consumenten die een vaste standplaats huren op een camping of recreatiepark, voor bijvoorbeeld een sta-caravan of vakantiebungalow, krijgen per 1 januari 2008 te maken met nieuwe algemene voorwaarden van de Vereniging van Recreatieondernemers Nederland (Recron).

Wie nu al zijn huurovereenkomst voor volgend jaar wil verlengen of een nieuwe overeenkomst voor 2008 wil aangaan, krijgt te maken met de nieuwe algemene voorwaarden.

Belangrijke wijziging is dat huurders voortaan verplicht zijn hun juiste adresgegevens te verstrekken aan de eigenaar van de camping of het park. Daarnaast is er in de nieuwe voorwaarden een regeling opgesteld die medehuurders het recht geeft (en niet de plicht) de huurovereenkomst voort te zetten bij overlijden van de huurder.

Geen wettelijke bescherming

De Nederlandse wetgeving kent geen huurbescherming voor de huur van recreatiegrond. De algemene Recron-voorwaarden geven goede bescherming aan huurders van een standplaats. De algemene voorwaarden worden regelmatig opnieuw bekeken en aangepast na overleg met ANWB en de Consumentenbond.