Meer aandacht DNB voor gevolgen consument bij overname ABN Amro

De Consumentenbond krijgt veel verontruste telefoontjes van particuliere rekeninghouders bij ABN Amro. Zij vragen zich af of hun geld nog veilig is bij deze bank, gezien de huidige overnamestrijd. De bond heeft daarom De Nederlandsche Bank gevraagd expliciet aandacht te schenken aan de belangen van consumenten bij de ontwikkelingen rondom ABN Amro.

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de stabiliteit en betrouwbaarheid van het financiƫle stelsel in Nederland. Zij is in staat voorlichting te geven aan bezorgde klanten van deze bank.

Duidelijkheid van DNB

In de Nederlandse media wordt volop bericht over nieuwe ontwikkelingen rondom de overname of fusie van ABN Amro. Het is voor klanten van deze bank, maar ook voor de Consumentenbond moeilijk om in te schatten wat mogelijke gevolgen voor consumenten kunnen zijn. In zijn rol als toezichthouder moet DNB hier publiekelijk duidelijkheid over geven.

