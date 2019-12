Bad Product Awards voor onverantwoordelijke fabrikanten

In Syndney, Australië zijn tijdens een congres van Consumers International, waarbij consumentenorganisaties van de hele wereld aangesloten zijn, de Bad Product Awards uitgereikt. Een slaappillenfabrikant die zich in zijn Amerikaanse reclamecampagne op kinderen richt heeft de eerste prijs gewonnen. Ook Coca-Cola, Kellogg’s en Mattel vielen in de prijzen.

Bad Products Awards gaan naar bedrijven die hun verantwoordelijkheid ten opzichte van de consument niet serieus nemen. De Consumentenbond wil dergelijke awards ook gaan uitreiken aan bedrijven die zich richten op de Nederlandse consument.

Het congres in Sydney vorige week, stond in het teken van de verantwoordelijkheid die bedrijven hebben naar de consument. Er werd gesproken over de invloed van farmaceutische bedrijven op de gezondheid wereldwijd en het gemak waarmee consumenten geld kunnen lenen.