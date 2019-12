Betere begeleiding consument bij geldzaken

Financieel dienstverleners moeten, als experts en inhoudsdeskundigen, consumenten veel meer dan nu het geval is begeleiden bij het maken van financiële keuzes in plaats van alleen producten aan te bieden. Daarnaast moeten ze consumenten ook goed en helder voorlichten over producten voor sparen, beleggen, lenen en verzekeren. De wetgever heeft niet voor niets een zware verantwoordelijkheid en zorgplicht neergelegd bij de aanbieders van financiële diensten.

Onderzoek financiële producten

Om consumenten te helpen met het kiezen van financiële producten publiceert de Consumentenbond met enige regelmaat onderzoeken naar financiële producten en diensten. In de Geldgids van april staat bijvoorbeeld een artikel over spaarmogelijkheden, welk spaardoel sluit het beste aan bij welke spaarrekening?

