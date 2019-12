Mobiel bellen buitenland toch goedkoper

In Europa is een compromis gesloten over vakantiebellen. Consumenten gaan vanaf het einde van het jaar veel minder betalen voor mobiel bellen in het buitenland. De Consumentenbond heeft hier jaren actie voor gevoerd en vindt het een aanvaardbaar compromis.

Telefoonbedrijven rekenen nu absurd hoge tarieven, omdat de concurrentie tussen die bedrijven in de praktijk niet werkt. Consumentenorganisaties waaronder de Nederlandse Consumentenbond hebben gepleit voor een maximumtarief voor vakantiebellen van 33 cent per minuut. In het compromis zijn partijen in Europa uitgekomen op een gefaseerde verlaging in drie jaar naar uiteindelijk 43 cent.

Goed nieuws

Dat betekent dat consumenten gemiddeld nog slechts de helft gaan betalen voor het mobiel bellen in het buitenland. Dat is goed nieuws voor vakantiegangers. Jammer is dat zij deze zomervakantie daar nog niet van kunnen profiteren: de verlaging gaat pas aan het einde van dit jaar in. Ook wordt de verlaging in stapjes doorgevoerd en had de Consumentenbond gehoopt op een lager eindtarief.