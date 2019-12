Betalen in het buitenland: tips voor vakantiegangers

Voor iedereen die deze zomer buiten Nederland op vakantie gaat, is het verstandig goed voorbereid op reis te gaan. Betalen met creditcard moet tegenwoordig in steeds meer landen met de bijbehorende pincode. Betalen en geld pinnen uit een geldautomaat in landen buiten de eurozone wordt door een koersopslag ook steeds duurder.

Wereldwijd worden binnen enkele jaren alle bankpassen, en dus ook creditcards, voorzien van een chip om het betalingsverkeer veiliger te maken én om er voor te zorgen dat consumenten overal op eenzelfde manier betalen met bankpas of creditcard. Vakantiegangers in het bezit van een creditcard met chip moeten in het buitenland al betalen met de bijbehorende pincode. Alleen een handtekening zetten, volstaat dus niet meer. Heeft de creditcard nog geen chip op de voorkant of is de apparatuur van de winkelier of het hotel nog niet aangepast aan de nieuwe technologie, dan kan nog gewoon betaald worden met de handtekening.

De Consumentenbond raadt vakantiegangers aan ruim op tijd te controleren of zij de pincode van de creditcard weten. Mocht dat niet het geval zijn, dan kan er nog een nieuwe pincode worden aangevraagd bij de bank of creditcardmaatschappij. Reken erop dat dit een aantal werkdagen in beslag neemt.

Geld opnemen uit de automaat

De meeste vakantiegangers zullen tijdens hun vakantie regelmatig geld opnemen uit de geldautomaat. Met een pinpas én binnen de eurozone (landen met de Euro als betaalmiddel) is dit gratis. Ga je buiten de eurozone op vakantie, bijvoorbeeld naar Denemarken, Groot-Brittannië of Turkije dan wordt er bij elke geldopname een koersopslag berekend die, afhankelijk van de bank kan oplopen tot 3%. Ook moet je vaak nog een toeslag betalen voor elke opname uit de geldautomaat die varieert van 1,82 euro tot 2,25 euro. Geld opnemen met de creditcard is helemaal geen aanrader, de kosten die consumenten hiervoor moeten betalen bedragen gemiddeld 4,50 euro.

Diefstal of verlies

Worden pinpas en/of creditcard gestolen tijdens de vakantie meld dat dan direct bij de bank of creditcardmaatschappij, zodat de pas kan worden geblokkeerd. Hiermee voorkom je dat er misbruik gemaakt kan worden. Als de passen gestolen zijn, moet er ook bij de plaatselijke politie een procesverbaal worden opgenomen. De meeste banken bieden vakantiegangers ook de mogelijkheid om noodgeld te ontvangen op het vakantieadres. In de Consumentengids en de Geldgids van 25 mei staat nog meer informatie over betalen in het buitenland.