Na UPC zet nu ook Casema de beveiliging van de draadloze routers standaard aan. De Consumentenbond heeft hiervoor gepleit. Steeds meer mensen leggen thuis een draadloos netwerk aan, zodat zij overal in huis kunnen internetten. Daarvoor is een schakelkastje nodig, een zogenaamde router. Goede voorbeeld

Bij de meeste routers van internet service providers staat de beveiliging standaard uit, terwijl mensen dat niet beseffen en het bovendien een hele klus is om de beveiliging goed in te stellen. De gevolgen van onbeveiligde of slecht beveiligde routers kunnen aanzienlijk zijn, zoals verlies van waardevolle gegevens of zelfs identiteitsdiefstal.

Casema en UPC hebben nu de beveiliging van hun routers standaard aanstaan. Dat is goed nieuws voor de nieuwe internetklanten van deze kabelbedrijven.

De Consumentenbond blijft campagne voeren voor “ingebakken veiligheid” en hoopt dat meer bedrijven het goede voorbeeld van Casema en UPC gaan volgen.