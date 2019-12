Bond dient klacht in tegen UPC

De Consumentenbond heeft vrijdag 9 februari een klacht ingediend tegen UPC. Het kabelbedrijf deelt gratis ontvangers voor digitale televisie uit, maar de bond blijft signalen ontvangen dat UPC consumenten dupeert met zijn agressieve verkoopmethode. Meer dan twee miljoen huishoudens krijgen van UPC een decoder aan de deur aangeboden. De Consumentenbond heeft van het begin af aan gezegd dat UPC ervoor moet zorgen dat er een overeenkomst met volle instemming van de consument ligt voordat UPC met afrekenen kan starten.

UPC heeft daarop beloofd duidelijk te informeren en inderdaad een expliciet ‘ja’ van de consument te vragen. Bij de Consumentenbond blijven echter signalen binnenkomen dat dit niet het geval is. Klacht

De bond heeft opheldering gevraagd aan UPC over deze signalen en heeft een klacht ingediend bij de Consumenten Autoriteit. Deze toezichthouder is al bezig met een zogenaamde voorverkenning en kan nu de klachten beoordelen. Als UPC zich inderdaad niet aan de wet houdt, waarin bijvoorbeeld staat dat “aanbod en aanvaarding voldoende kenbaar moeten zijn”, dan kan de Consumenten Autoriteit ingrijpen. Lees ook

