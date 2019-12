Bond eist genoegdoening van KPN

KPN moet eindelijk de problemen met internetbellen daadwerkelijk oplossen. Dat heeft de Consumentenbond van het telecombedrijf geëist. KPN erkent dat heel veel klanten problemen ondervinden met ‘Internetplusbellen’. Zij kampen met technische of administratieve narigheid. De Consumentenbond vindt dat er nu écht een einde moet komen aan de problemen en heeft in een brief aan KPN aangegeven dat de klanten moeten krijgen waar ze recht op hebben. Eisen

De Consumentenbond stelt twee concrete eisen. KPN moet met een plan komen om richting gedupeerden een substantieel gebaar te maken. In de ogen van de bond valt bijvoorbeeld te denken aan een periode gratis internet en telefonie. Die periode moet in reële verhouding staan tot de periode dat mensen niet of niet goed gebruik hebben kunnen maken van ‘Internetplusbellen’.

Verder moet KPN niet meer klanten aannemen dan ze aankan en in advertenties reële levertijden aangeven.