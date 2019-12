Chaos bij KPN Internetplusbellen duurt voort

Al in december vorig jaar heeft KPN een aantal maatregelen genomen om de problemen met Internetplusbellen het hoofd te bieden. Maar de klachten over het internetbellen bij KPN blijven binnenstromen. Kennelijk zijn de genomen maatregelen niet afdoende voor het oplossen van de vele klachten. De Consumentenbond heeft wederom gevraagd om levertijden en een compensatieregeling.

Groepsactie

De Consumentenbond heeft overigens een groepsactie gehouden, waarbij de bond bemiddelde voor leden van de vereniging met klachten over Internetplusbellen. Ook over de afhandeling van die groepsactie door KPN is de bond niet tevreden. Dat toont opnieuw aan dat KPN de chaos met internetbellen niet de baas is. KPN heeft inmiddels beloofd alsnog alle problemen binnen een week op te lossen.