Reactie Consumentenbond op Miljoenennota

De plannen van het kabinet voor 2008 zijn bekend. De Consumentenbond is gematigd positief over de miljoenennota, maar heeft op een aantal punten toch (forse) kritiek.

Nederlandse vakantieganger als melkkoe misbruikt

De Consumentenbond vindt het een gemiste kans dat de regering de invoering van de belasting op vliegtickets (vliegtax) niet heeft heroverwogen. Het kabinet geeft zelf namelijk aan dat deze wijze van heffen ‘het minste effect heeft op het milieu’, waardoor het niet meer is dan een manier om de staatskas te spekken. Het kabinet geeft de voorkeur aan het snel invoeren van een heffing (inkomsten verzekerd vanaf medio 2008) boven de kwaliteit; varianten die rekening houden met de mate van vervuiling zijn niet onderzocht. De bond vindt dat de Nederlandse vakantieganger relatief zwaar getroffen wordt door deze maatregel. Waarom geen evenredige verdeling ook over transferpassagiers en vracht? Ook krijgt de luchtvaartsector bij deze heffing geen enkele impuls om schoner te vliegen. Invoering van de heffing midden in het vakantieseizoen is een slechte keus en leidt tot veel onduidelijkheid.



Algemene voorwaarden in de zorg

Het is een goede zaak dat de rechtspositie van de zorgconsument versterkt wordt door uitbreiding van het aantal geschillencommissies in de zorg. Volgens de Consumentenbond kan er echter nog een schepje bovenop: er moeten in de zorg, net zoals in veel andere sectoren, algemene voorwaarden komen zodat rechten en plichten van enerzijds de zorgconsument en anderzijds de zorgaanbieder altijd duidelijk zijn.

Schadevergoeding in het consumentenrecht

Recht hebben is nog wat anders dan recht krijgen. En het krijgen van een schadevergoeding als je recht krijgt is nog een stap verder. De Consumentenbond vindt het positief dat het kabinet de mogelijkheden voor consumenten om een schadevergoeding te verkrijgen bij overtredingen van het mededingingsrecht (bijvoorbeeld in het geval van verboden prijsafspraken) wil verbeteren. De bond wil echter dat het kabinet zich hier niet tot het mededingingsrecht beperkt en roept de regering op te komen tot een algehele herziening van het huidige collectieve actierecht. Er is namelijk bij collectieve inbreuken op het consumentenrecht grote behoefte aan instrumenten waarmee een schadevergoeding, ten behoeve van groepen gedupeerde consumenten, kan worden afgedwongen. Volgens de huidige wet is het niet mogelijk voor consumentenorganisaties als de Consumentenbond een collectieve schadevergoeding te vorderen. Dit zou in de toekomst wel zo moeten zijn.