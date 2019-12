Duurder Openbaar Vervoer door Chipkaart onaanvaardbaar

De reden die de vervoerbedrijven opgeven, namelijk dat er in het chipkaart-tijdperk minder mensen met het openbaar vervoer zullen gaan wat extra tariefverhogingen rechtvaardigt, is onbegrijpelijk. De OV-Chipkaart is juist bedoeld voor meer reizigersgemak en zou dus meer reizigers in metro, bus en tram moeten lokken.De consumentenorganisaties hebben in de aanloop naar de invoering van de OV-Chipkaart continu geƫist dat de OV-Chipkaart het reizen wel makkelijker, maar niet duurder mag maken. Dit werd steeds onderschreven door de verantwoordelijke bewindspersonen.Om de huidige dreiging van stijgende tarieven in de kiem te smoren vragen de consumentenorganisaties staatssecretaris Huizinga in een brief ervoor te zorgen dat de strippenkaart ook in de regio Amsterdam gehandhaafd blijft zolang niet volstrekt duidelijk is of de reiziger er financieel bij inschiet. Daarnaast moet zij de ontwikkelingen in de regio Amsterdam meenemen in de huidige evaluatie van het chipkaartproject.