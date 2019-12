Grote verschillen tussen externe netwerkschijven

Externe harde schijven zijn populair. Ze worden steeds goedkoper, krijgen meer opslagcapaciteit en mogelijkheden, en zijn simpel aan te sluiten op de pc. Een aantrekkelijk product dus voor computerbezitters met te weinig ruimte op de ingebouwde harde schijf of die een back-upmogelijkheid zoeken.

Verschillen

De Consumentenbond heeft zes externe harde schijven getest die bedoeld zijn voor een directe verbinding met één computer en vijf modellen die in een thuisnetwerk passen. De prestaties lopen bij twee onderzochte schijven flink uiteen. De lees- en schrijfsnelheid van de geteste Philips is veel hoger dan die van de Toshiba. Ook de prijzen verschillen met name bij de netwerkschijven behoorlijk. Dat heeft vooral te maken met ingebouwde mogelijkheden.