Duidelijke spelregels voor dierenpensions en -winkels

Dierenwinkels moeten bij de aankoop van een dier de consument informatie verstrekken over de verzorging van het beest zodat de consument weet waar hij aan toe is en wat er van hem verwacht wordt.

En dierenpensions hanteren een aanbetalings- en annuleringsregeling zodat de consument niet het hele reserveringsbedrag hoeft aan te betalen of bij annulering, die ruim op tijd is, alsnog het hele bedrag. De Consumentenbond heeft dit met de brancheorganisatie voor dierenwinkels en dierenpensions Dibevo afgesproken in consumentvriendelijke algemene voorwaarden.



Onderdeel van deze algemene voorwaarden is dat consumenten vanaf 1 november a.s. de mogelijkheid krijgen om geschillen met dierenwinkels en dierenpensions voor te leggen aan de nieuwe geschillencommissie Gezelschapsdieren. Dit betekent dat consumenten via een eenvoudige, snelle en goedkope manier hun recht kunnen halen. De betrokken winkeliers of pensionhouders moeten dan wel zijn aangesloten bij de brancheorganisatie Dibevo.

Voor meer informatie over geschillencommissies: www.degeschillencommissie.nl.