KPN lost klachten van leden Consumentenbond op

De Consumentenbond had geëist dat voor vrijdagmiddag 9 maart Internetplusbellen bij duizend van zijn leden (weer) naar behoren zou werken. KPN is hier naar eigen zeggen voor een groot deel aan tegemoet gekomen. Volgens KPN is tweederde van de klachten geheel opgelost. Bij een derde zijn harde afspraken met de klagers gemaakt over wanneer het wordt opgelost. In 90 gevallen is nog onduidelijk hoe het precies zit, bijvoorbeeld omdat de mensen niet te bereiken waren.

Levertijden

De Consumentenbond gaat nu steekproefsgewijs na of de cijfers van KPN inderdaad kloppen. Ook gaat de bond volgen of KPN de gemaakte afspraken met de klagers daadwerkelijk nakomt. Tot slot blijft de bond ervoor strijden dat álle klachten over Internetplusbellen snel worden opgelost, ook van mensen die niet aan de bemiddelingsactie meedoen. Zo eist de bond onder andere dat KPN aan iedere individuele (potentiële) klant moet aangeven wanneer het telecombedrijf wél is in staat is om een goede internet- en telefoonverbinding te leveren.