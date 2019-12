NS luistert meer naar klant maar ‘vergeet’ prijs-kwaliteitverhouding

De consumentenorganisaties, waaronder de Consumentenbond, juichen toe dat de NS in 2008 meer rekening gaat houden met het oordeel van reizigers. Hierin moet wel de prijs-kwaliteitverhouding meegenomen worden. Dit schrijven de consumentenorganisaties in reactie op het NS Vervoerplan 2008.

In 2008 wil de NS door middel van rapportcijfers beoordeeld worden op het op tijd rijden van treinen, de zitplaatskans, de informatievoorziening bij vertragingen en sociale veiligheid. De waardering van de klant of je waar voor je geld krijgt (de prijs-kwaliteit-verhouding) laat de NS buiten beschouwing.

De consumentenorganisaties vinden dat de NS op een aantal punten de lat te laag legt.

De NS is in 2008 al tevreden met slechts een marginale stijging van het klantoordeel over het op tijd rijden. De nieuwe dienstregeling 2007 is echter ontworpen om een grote verbetering aan te brengen in het op tijd rijden van treinen. De NS mag dus pas tevreden zijn bij een aanzienlijke stijging van het klantoordeel. Ook een kans van minder dan 50% dat de reiziger in 2008 een conducteur tegenkomt vinden de organisaties veel te laag.