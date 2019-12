Opvragen medisch dossier niet eenvoudig

Nieuws|Het opvragen van een medisch dossier is in de wet goed geregeld, maar de praktijk is allesbehalve eenvoudig. De Consumentenbond deed een steekpoef bij 16 huisartsen.

Negen huisartsen zorgden keurig binnen twee weken voor de gevraagde kopieën, maar bij drie anderen moest de patiënt nodeloos lang wachten, tot wel zes weken. Eén huisarts weigert het dossier af te geven omdat hij eerst een afspraak wil met zijn patiënt, en van de overige drie is na het verzoek niets vernomen.

Patiëntenrecht

Inzage in je eigen medisch dossier is een belangrijk patiëntenrecht. Wie zijn medisch dossier wil opvragen, kan het best een korte brief schrijven aan de betreffende arts of behandelaar. Doe daar dan een kopie van een geldig legitimatiebewijs bij. De wet zegt dat de zorgverlener de gevraagde gegevens zo snel mogelijk moet verstrekken. Een termijn van twee weken is daarbij redelijk. Voor de kopieën mag maximaal € 0,23 per pagina in rekening worden gebracht.

Lees ook:

Voorbeeldbrief opvragen eigen medisch dossier (Word-bestand)

Drempels bij opvragen medisch dossier (pdf bestand)