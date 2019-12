Phonehouse past reclame aan

Op aandringen van de Consumentenbond staakt belwinkel The Phonehouse het gebruik van de kreten ‘gratis sms-en’ en ‘onbeperkt internetten’ in zijn reclame voor een mobiel internetabonnement. De bond heeft geconstateerd dat het bedrijf de claims niet kan waarmaken.

Sinds begin september maakt The Phonehouse reclame voor een mobiel breedband internetabonnement via het netwerk van Telfort. Het gaat daarbij om mobiel internetten op de laptop of pc. Wie een abonnement afsluit, zou vervolgens via de computer ‘gratis’ kunnen sms-en en ‘overal onbeperkt razendsnel’ kunnen internetten. Maar in de praktijk blijkt dat consumenten wel degelijk moeten betalen voor het versturen van sms’jes en het dataverkeer is aan een limiet gebonden.

Schadeloos

Hoewel The Phonehouse nu zijn reclame aanpast, wil de Consumentenbond dat benadeelde consumenten schadeloos worden gesteld. De kosten die voor sms’jes in rekening zijn gebracht, moeten kwijtgescholden worden en ook moeten mensen het abonnement alsnog kunnen opzeggen.