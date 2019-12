Dell moet prijzen inclusief bezorgkosten vermelden

Computerverkoper Dell moet in haar reclames voortaan de prijzen inclusief bezorgkosten vermelden. Dat heeft de Reclamecommissie bepaald. Op de website van Dell stond een Dimension C521-computer met de mededeling: “Al vanaf 399,- incl. BTW, excl. bezorgkosten”. Maar die bezorgkosten, daar kom je bij deze internetwinkel niet omheen en die bedroegen hier €89,-. De Consumentenbond vindt dat je meteen moet zien hoeveel een product daadwerkelijk kost. Misleidend

De Reclamecodecommissie is van mening dat het om een dermate groot bedrag gaat dat het misleidend is om het bedrag niet te vermelden bij de prijs. Dell moet haar reclame dus aanpassen. De commissie heeft deze uitspraak openbaar gemaakt omdat Dell al eerder (namelijk in 2005) hiervoor op de vingers is getikt.