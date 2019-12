Tweede Kamer: houd poot stijf in taxi-discussie

Consumentenbond wil taxiwet niet opnieuw uitstellen

De Consumentenbond heeft de Tweede Kamer opgeroepen vandaag de poot stijf te houden tijdens een overleg over de taxitarieven. Na vier maanden uitstel moeten taxi’s per 1 november as. de tarieven op grond van een wettelijke regeling duidelijker bekend maken aan de klant. Er gaan stemmen op om de nieuwe tariefstructuur opnieuw uit te stellen.



Volgens de bond is uitstel geen optie: de taxibranche heeft genoeg tijd gehad zich voor te bereiden op de nieuwe wetgeving. Daarnaast heeft de consument recht op taxi-vervoerders die zich aan de wet houden.



De bond is een groot voorstander van de nieuwe regels voor tarieven omdat consumenten zo duidelijke informatie moeten krijgen over tarieven waardoor zij prijzen kunnen vergelijken en er wat te kiezen valt. Taxi’s mogen in de nieuwe situatie naast een opstaptarief voor de eerste 2 kilometers alleen nog maar een prijs per kilometer berekenen. De bond roept de sector op om de kilometerprijzen duidelijk en van veraf zichtbaar op de taxi te vermelden.