Vakantiebellen blijft schrikbarend duur

Consumentenorganisaties waaronder de Nederlandse Consumentenbond pleiten voor een maximumtarief voor vakantiebellen. Telefoonbedrijven rekenen nu absurd hoge tarieven, omdat de concurrentie tussen die bedrijven in de praktijk niet werkt.

Maximumtarief

Zo’n maximumtarief komt er nu ook, maar ligt veel te hoog. De consumentenorganisaties hebben gepleit voor maximaal 30 cent per minuut, maar het Europees comité voor consumentenbescherming heeft vandaag voor 50 cent gekozen (en 25 cent starttarief in plaats van 16 cent).

Maar wat nog erger is, het maximumtarief gaat alleen gelden voor nieuwe klanten. Alle Nederlanders die al een mobieltje hebben, moeten voordat zij op vakantie gaan zelf bij hun telefoonbedrijf om het maximum tarief vragen, anders krijgen zij alsnog het hogere tarief in rekening gebracht. Aangezien niemand weet dat dat straks kan, laat staan hoe dat moet, zal dit systeem nooit werken.