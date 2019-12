Home

2007 Wet Oneerlijke Handelspraktijken niet duidelijk genoeg
Gepubliceerd op:24 oktober 2007

Het wetsvoorstel Oneerlijke Handelpraktijken moet worden verduidelijkt. Met name het begrip ‘uitnodiging tot koop’ is in de wettekst te vaag geformuleerd. In de praktijk kan dat leiden tot rechtsonzekerheid, zowel voor consumenten als voor bedrijven.



De Consumentenbond is fervent voorstander van heldere wetgeving om consumenten te beschermen tegen kwaadwillende ondernemers. Daarom pleit de bond al jaren voor de aanpak van oneerlijke handelspraktijken. Voorbeelden daarvan zijn het niet (of onduidelijk) vermelden van de prijs of het weglaten van andere belangrijke productkenmerken.



Brandbrief

De afgelopen weken is in de Tweede Kamer al enkele malen gedebatteerd over de nieuwe wet Oneerlijke Handelspraktijken. Daarbij kwam aan het licht dat het begrip ‘uitnodiging tot koop’ verduidelijkt moet worden. In het huidige voorstel is bijvoorbeeld onduidelijk onder welke voorwaarden in de nieuwe wet advertenties of reclames kunnen worden opgevat als een uitnodiging tot koop. In een brandbrief aan de Europese Commissie vraagt de Consumentenbond daarom om opheldering. Die uitleg moet uit Europa komen omdat de nieuwe Nederlandse wet voortvloeit uit een Europese richtlijn.