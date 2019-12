Zorginkoop staat nog in de kinderschoenen

Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars omgaan met de inkoop van huisartsenzorg, fysiotherapie, ziekenhuiszorg, vervoer, hulpmiddelen en farmacie. Het gaat dan vooral om verschillen in openbaarheid, kwaliteitstoetsing en het betrekken van patiënten- en consumentenorganisaties. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van de ANBO, de NPCF en de Consumentenbond.

Verzekeraars hebben in het nieuwe zorgstelsel een belangrijke rol om actief kwalitatief goede en betaalbare zorg in te kopen, en patiënten en consumenten daarbij te betrekken. Het onderzoek wijst uit dat dit nieuwe beleid bij veel verzekeraars nog in de kinderschoenen staat.

Informatie over kwaliteit ontbreekt

De openbaarheid van het inkoopbeleid is wisselend en vrijwel altijd gericht op de aanbieder in plaats van de consument. Informatie over de kwaliteit van gecontracteerde aanbieders ontbreekt. Patiënten- en consumentenorganisaties worden maar mondjesmaat betrokken.

Drie categorieën



Op basis van het onderzoek zijn de verzekeraars in te delen in drie groepen: starters, middengroep en koplopers. De koplopers zijn: Agis, CZ, De Friesland, Menzis, Univé-VGZ-IZA-Trias, Zorg & Zekerheid.