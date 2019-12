Ultimatum aan zorgverzekeraar ONVZ

Eind maart maakte ONVZ bekend dat het de vergoedingen voor fysiotherapie, brillen, alternatieve geneeswijzen en psychologische zorg gaat beperken. De Consumentenbond ontving daarover in tien dagen ruim 600 klachten.

Misleiding

Er is sprake van misleiding omdat ONVZ al na ruim drie maanden in het nieuwe verzekeringsjaar de polisvoorwaarden aanpast en het pakket gaat ‘uitkleden’. De Consumentenbond heeft ONVZ inmiddels meerdere malen gevraagd af te zien van de wijzigingen, of om deze uit te stellen tot 1 januari 2008. Dat is in het huidige zorgstelsel het moment waarop consumenten op basis van de nieuwe premies en polisvoorwaarden van zorgverzekeraar kunnen wisselen. Het overleg met ONVZ heeft tot nu toe niets opgeleverd, vandaar het ultimatum.