Aantal vliegklachten bijna verdubbeld

Het aantal klachten van luchtpassagiers ingediend bij het Europese netwerk ECC is in een jaar tijd bijna verdubbeld. Het European Consumer Centre is een organisatie die consumenten uit 27 landen helpt bij aankopen over grens en bemiddelt bij klachten. Problemen met de bagageafhandeling komen het meest voor (33%); daarna annuleringen van vluchten (26%) en op de derde plaats vertraging (16%).

Consumenten hebben sinds 2005 meer rechten bij annulering, overboeking en vertraging van vluchten, maar uit het onderzoek blijkt weer eens dat recht hebben iets anders is dan recht krijgen. Eerder kwamen de Consumentenbond en de Europese Commissie al tot de conclusie dat de nieuwe regels niet goed worden opgevolgd.

Informatie

Een van de oorzaken is dat consumenten slecht op de hoogte zijn van hun rechten. Luchtvaartmaatschappijen moeten hun klanten hierover beter informeren. Ook beroepen luchtvaartmaatschappijen zich bij vertraging of annulering veel te snel op overmacht en dan staat voor de consument alleen de lange en dure weg naar de rechter open.

De Consumentenbond pleit daarom voor een Europese geschillencommissie, waar passagiers snel en laagdrempelig terechtkunnen als ze er met de luchtvaartmaatschappij niet uitkomen.