Defibrillator slecht herkenbaar

Apparaten die het hart na een plotselinge ‘storing’ weer aan de praat krijgen (defibrillators, oftewel AED’s) kunnen levens redden. Maar hoe zo’n ding eruitziet, verschilt nogal per fabrikant. Bovendien blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond in supermarkten, stations en zwembaden dat personeel van nabijgelegen winkels vaak niet weet dat een AED binnen handbereik is.

Als het hart plotseling stopt met het rondpompen van bloed, kun je met een AED een stroomstoot toedienen en het hartritme herstellen. Het verhoogt de overlevingskansen aanzienlijk. Op steeds meer plekken hangen defibrillators.

Onduidelijk

Uit het onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat AED’s vaak onduidelijk zijn aangegeven. Bij de bezochte supermarkten bevinden de apparaten zich zelfs achter de afgesloten deur van het kassakantoor. Van de 29 personeelsleden die de bond aansprak in nabijgelegen winkels, wisten slechts 7 dat er een defibrillator bij de buurman hangt. De Consumentenbond vindt dat de beschikbaarheid en bekendheid moeten verbeteren.