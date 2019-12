Akkoord bereikt met uitvaartverzekeraar Yarden

De Consumentenbond heeft afgelopen maanden succesvol onderhandeld met uitvaartverzekeraar Yarden over hoe klachten van verzekerden over een recente poliswijziging opgelost moeten worden. Overeengekomen is dat Yarden voor deze consumenten de gevolgen van de poliswijziging op verzoek ongedaan maakt.

Yarden voerde begin dit jaar een wijziging door in alle polisvoorwaarden. Deze wijziging geeft verzekerden meer flexibiliteit bij de keuze van de uitvaart. Hier staat tegenover dat de koppeling tussen het vaste pakket en de polis is losgelaten. Voor sommige verzekerden biedt de wijziging voordelen, voor anderen nadelen. Hierop kwamen er bij de bond reacties van leden binnen waaruit bleek dat er bij verzekerden veel onduidelijkheid was over de gevolgen van deze wijziging.

Yarden heeft hierna, mede op verzoek van de Consumentenbond, uitgebreider richting verzekerden gecommuniceerd over de noodzaak en de gevolgen van de wijziging. Voor consumenten die ondanks deze uitleg nog steeds ontevreden zijn over de poliswijziging, heeft de Consumentenbond een oplossing bereikt. Leden van de bond die zich de afgelopen tijd gemeld hebben, krijgen automatisch bericht van Yarden.