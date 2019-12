Apotheker niet altijd aanwezig

Het is wettelijk verplicht dat er altijd een apotheker aanwezig is in de apotheek, maar in de praktijk valt dat behoorlijk tegen. In ruim een kwart van de gevallen is de apotheker er niet, zo blijkt uit een steekproef van de Consumentenbond bij 30 apotheken.

Proefpersonen vroegen in alle 30 apotheken om advies over een worminfectie. In eerste instantie liet de klant zich informeren door de apothekersassistente, waarna ook nog om een kort gesprek met de dienstdoende apotheker werd gevraagd. In 8 zaken bleek de apotheker afwezig en in 3 andere gevallen kreeg de proefpersoon de apotheker niet te spreken.

Eindverantwoordelijk

Op aandringen van de beroepsorganisatie van apothekers (KNMP) is de aanwezigheidsplicht opgenomen in de nieuwe Geneesmiddelenwet. Nu blijkt echter dat apothekers de eis lang niet altijd nakomen. De Consumentenbond is altijd sceptisch geweest ten aanzien van de aanwezigheidsplicht. Het is veel belangrijker dat consumenten goed en kundig advies krijgen. En of dat advies dan van de apotheker of van de assistente komt, maakt weinig verschil. De bond heeft de KNMP inmiddels om opheldering gevraagd.

