Auto standaard uitrusten met stabiliteitssysteem

De FIA Foundation start vandaag, 8 mei 2007, samen met de Europese Commissie en EuroNCAP (waarin ook de Consumentenbond deelneemt), een campagne om consumenten bewust te maken van het belang om auto’s standaard te uit te rusten met het Elektronisch Stabiliteitssysteem (ESC). ESC maakt auto’s veiliger, doordat het systeem automatisch en razendsnel ingrijpt als de auto bijvoorbeeld in een slip terecht dreigt te komen.

In Nederland wordt ESC nog maar beperkt standaard aangeboden, in veel gevallen moeten consumenten bijbetalen als ze deze toepassing op hun nieuwe auto willen. De Consumentenbond raadt consumenten aan bij het kopen van een auto erop te letten dat de auto is uitgerust met ESC.

ESC leverbaar?

Op de website van de bond is een overzicht aanwezig waarmee consumenten van vrijwel alle gangbare automodellen kunnen uitvinden in hoeverre ESC standaard of tegen meerprijs leverbaar is. Ook is in het overzicht opgenomen welke typen auto’s niet leverbaar zijn met ESC.